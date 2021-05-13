В Японии не захотели выделять койки для заболевших COVID на Олимпиаде

В Японии не захотели выделять койки для заболевших COVID на Олимпиаде
Олимпийские игры в Японии должны были пройти летом прошлого года. Фото: pixabay

Япония не захотела выделять места в больницах для спортсменов предстоящей летней Олимпиады на случай заражения COVID-19.

Об этом рассказал губернатор префектуры Тосихито Кумагаи. Кумагаи отметил, что в первую очередь будут обеспечиваться потребности японцев, а участники олимпиады могут получить медобслуживание в общем порядке.

Олимпийские игры в Японии должны были пройти летом прошлого года. Из-за коронавируса они были перенесены на год и теперь начнутся 23 июля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Японии подтвердили готовность решить вопрос о Курилах путем диалога. Япония продолжит вести с РФ консультации на основе своей позиции, которая сводится к решению вопроса о принадлежности Курильских островов с подписанием договора, говорится в докладе по дипломатии «Синяя книга».

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