Япония продолжит вести с РФ консультации на основе своей позиции, которая сводится к решению вопроса о принадлежности Курильских островов с подписанием договора, говорится в докладе по дипломатии «Синяя книга».
Курильские острова — это острова, на которые Япония имеет суверенитет. Япония ведёт диалог между президентами обоих государств и продолжит решать проблему принадлежности Курильских островов.
Обе страны много лет говорят о договоре. До сих пор есть споры по Курильским островам
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Японии предложили лечить шизофрению обычной пищевой добавкой. Токийский университет провел эксперимент на мышах. Так ученые показали пользу от бетаина. Мышам с болезнью добавили в рацион пищевую добавку бетаина. В итоге у мышей заметили изменения в поведении. До лечения мыши избегали взаимодействий с другими мышами.