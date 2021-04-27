Власти Японии подтвердили готовность решить вопрос о Курилах путем диалога

Россия и Япония много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Фото: pixabay

Россия и Япония много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Фото: pixabay

Япония продолжит вести с РФ консультации на основе своей позиции, которая сводится к решению вопроса о принадлежности Курильских островов с подписанием договора, говорится в докладе по дипломатии «Синяя книга».

Курильские острова — это острова, на которые Япония имеет суверенитет. Япония ведёт диалог между президентами обоих государств и продолжит решать проблему принадлежности Курильских островов.

Обе страны много лет говорят о договоре. До сих пор есть споры по Курильским островам

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Японии предложили лечить шизофрению обычной пищевой добавкой. Токийский университет провел эксперимент на мышах. Так ученые показали пользу от бетаина. Мышам с болезнью добавили в рацион пищевую добавку бетаина. В итоге у мышей заметили изменения в поведении. До лечения мыши избегали взаимодействий с другими мышами.