В Японии предложили лечить шизофрению обычной пищевой добавкой

Пищевая добавка может быть полезна в борьбе с шизофренией. В Японии ученые обнаружили, что она снижает поведенческие симптомы у пациентов.

Токийский университет провел эксперимент на мышах. Так ученые показали пользу от бетаина. Мышам с болезнью добавили в рацион пищевую добавку бетаина.

В итоге у мышей заметили изменения в поведении. До лечения мыши избегали взаимодействий с другими мышами. После же приема пищевой добавки их поведенческие особенности стали похожи на здоровые.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детский омбудсмен в Британии подала иск против TikTok за сбор личных данных детей. Лонгфилд, считает, что только в Англии могли пострадать более 3,5 млн детей и подростков. Она хочет пресечь сбор личной информации, удалить переданные данные и получить моральную компенсацию. TikTok посчитал претензии необоснованными, и сообщил, что будет защищаться в суде.