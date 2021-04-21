Бывший детский омбудсмен в Британии подала иск против TikTok за сбор личных данных детей

Лонгфилд, считает, что только в Англии могли пострадать более 3,5 млн детей и подростков. Фото: pixabay.com

Лонгфилд, считает, что только в Англии могли пострадать более 3,5 млн детей и подростков. Фото: pixabay.com

Бывший уполномоченный по правам детей Англии Энн Лонгфилд обратилась подала в суд на TikTok. Она обвинила платформу в незаконном сборе личных данных несовершеннолетних пользователей, сообщает The Guardian.

Лонгфилд выступила от имени миллионов детей в Великобритании и государств Европы. Она считает, что приложение нарушает законы о защите личных данных несовершеннолетних. Лонгфильд хочет пресечь сбор личной информации, удалить переданные данные и получить моральную компенсацию.

Газете она сообщает о том, что TikTok использует личную информацию детей, никого не предупреждая. Лонгфилд, считает, что только в Англии могли пострадать более 3,5 млн детей и подростков.

TikTok посчитал претензии необоснованными, и сообщил, что будет защищаться в суде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскомнадзор, замедливший работу Twitter, ждет реакцию от соцсети.