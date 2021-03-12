Роскомнадзор, замедливший работу Twitter, ждет реакцию от соцсети

Соцсеть пока не вступила в диалог с ведомством. Фото: pixabay.com

Соцсеть пока не вступила в диалог с ведомством. Фото: pixabay.com

Ведомство выразило готовность к сотрудничеству, но пока не получало никаких запросов.

Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с социальной сетью Twitter после того, как ее работа была замедлена на территории России из-за несоблюдения законодательства. Об этом пишет РИА Новости.

Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев заявил, что представители компании не выходят на контакт с ведомством и никаких запросов не поступало.

Напоминаем, что с 10 марта была замедлена скорость работы Twitter в России, так как соцсеть нарушает законодательство страны, связанное с распространением противоправного контента.

«Но наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет», — сказал Зайцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Twitter подтвердили масштабное замедление работы соцсети в России.