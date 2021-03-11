В Twitter подтвердили масштабное замедление работы соцсети в России

Согласно заявлению, Twitter придерживается принципа нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей и запрещает призывы к самоубийству. Фото: Pixabay

Согласно заявлению, Twitter придерживается принципа нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей и запрещает призывы к самоубийству. Фото: Pixabay

Скорость работы социальной сети Twitter действительно была снижена в России. Об этом говорится в заявлении компании.

Решение о снижении скорости передачи данных при загрузке контента на сервис было принято из-за неисполнения соцсети законодательства РФ, в том числе отказа удалять запрещенный контент. Представители Twitter отметили, что осведомлены о принятых мерах, а также добавили, что «глубоко обеспокоены попытками ограничить общественный диалог».

Как сообщил The Wall Street Journal, Twitter будет медленно работать на всех мобильных устройствах и на 50% стационарных устройств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Twitter запустил аналог Clubhouse для Android.