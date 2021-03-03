Twitter запустил аналог Clubhouse для Android

Сервис микроблогов Twitter начал тестирование собственного сервиса аудиочатов Spaces. Это аналог Clubhouse, который работает на системе Android.

Об этом компания объявила в своем официальном аккаунте.

Пользователи Android-смартфонов смогут присоединиться к уже существующим комнатам, но не имеют возможности создать собственные. Разработчики уверяют, что в скором времени эта функция тоже появится.

Для того, что подключиться к разговору, нужно подключиться к экспериментальной группе Twitter, зарегистрироваться для доступа к тестовой программе, а потом скачать ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в мире набирает популярность новая социальная сеть Clubhouse, в которой общение происходит только с помощью аудио-сообщений. Только в России аудитория площадки показала немыслимый рост — 1800% с 10 по 16 февраля.