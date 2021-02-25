В Роскачестве предупредили об опасности соцсети Clubhouse

Популярность соцсети вызвана интригой и желанием быть причастным к этому "закрытому" клубу. Фото: unsplash

Популярность соцсети вызвана интригой и желанием быть причастным к этому "закрытому" клубу. Фото: unsplash

В мире набирает популярность новая социальная сеть Clubhouse, в которой общение происходит только с помощью аудио-сообщений. Только в России аудитория площадки показала немыслимый рост — 1800% с 10 по 16 февраля. В Роскачестве рассказали, насколько безопасна новая соцсеть.

Сейчас Clubhouse доступен только для владельцев iPhone и только по приглашению тех, кто уже имеет аккаунт. Популярность соцсети вызвана интригой и желанием быть причастным к этому «закрытому» клубу.

В Роскачестве предупредили, что опасность соцсети начинается с порога: Clubhouse запрашивает разрешение на доступ к списку контактов. При этом возможности удалить информацию, которой пользователь поделился с сервисом, пока нет. Также неясно, какие данные и в каком виде хранит приложение.

Мошенники уже начали строить преступные схемы, связанные с невозможностью зарегистрироваться в Clubhouse просто так. Многие продают приглашения на Avito, «Юле» и других площадках с предоплатой от нескольких сотен до 15 тысяч рублей и более. Разумеется, после оплаты никакого инвайта покупатель не получает, а денег -лишается.

Над возможностью запустить платформу на Android работает огромное число разработчиков и в сети уже появилось большое количество фейковых приложений, внутри которых может быть вирус.

Кроме того, соцсеть записывает все разговоры и хранит их какое-то время из соображений безопасности — борьба с терроризмом, хейт-спичем или разглашением персональных данных. Отмечается, что 20 февраля стало известно о хакерской атаке, в результате которой разговоры пользователей утекли в сеть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Авито» запретил продавать приглашения в Clubhouse.