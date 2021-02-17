«Авито» запретил продавать приглашения в Clubhouse

Такое решение приняли из-за вспышки мошенничества.

На сайте «Авито» блокируют объявления о продаже приглашений в социальную сеть Clubhouse. Выяснилось, что причиной стала вспышка мошенничества. Об этом пишет издание «Подъем».

Известно, что инвайты продавали порой за внушительные суммы – цены достигали 18 тысяч рублей. За несколько дней на сайте появилось 132 объявления, связанных с социальной сетью.

Напоминаем, что Clubhouse – это новая платформа для общения, на которой можно зарегистрироваться только по приглашению от другого пользователя. Каждый может позвать только двух человек.

Соцсеть создали в марте 2020 года бывшие сотрудники Google Пол Дэвидсон и Рохан Сет. Там эксперты обмениваются знаниями и мнениями по разным вопросам при помощи голоса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что картина Гитлера ищет покупателя на «Авито» в Петербурге.