Картина Гитлера ищет покупателя на «Авито» в Петербурге

На сайте «Авито» появилось необычное объявление о продаже картины, написанной немецким политиком Адольфом Гитлером. Продавец оценил работу в 20 млн рублей.

Автор объявления указал, что художественная работа попала в его семью в 1948 году. Экспертиза предварительно показала, что картина была написана в период до 1915 года. Отмечается, что в углу стоит подпись Гитлера, но она была затерта, чтобы никто из гостей ее не заметил. Автограф фюрера все же можно разглядеть, но под специальным оборудованием, передает Neva.Today.

По словам продавца, полотно решили продать в связи с утратой главы семьи. Приобрести столь редкую вещь предлагают за 30 млн рублей.

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