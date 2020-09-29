Сербия передаст России картины Рериха в обмен на лист Мирославова Евангелия

Обмен ценными экспонатами между Россией и Сербией состоится в ближайшее время в рамках достигнутых договоренностей представителей обеих стран.

Хранитель Национального музея Сербии Лидия Хам рассказала, что Мирославово Евангелие очень важно для страны. В настоящее время в ценной рукописи не хватает одного листа — он хранится в Российской национальной библиотеке в Петербурге.

Отметим, что эксперты предполагают, что рукопись была создана еще в 1180 году, а лишилась одного из листов она из-за русского архимандрита Порфирия, который в XIX захотел доказать факт существования священного писания Российской империи. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Для России же особую ценность представляют картины Николая Рериха. Семь картин великого художника в настоящее время размещены в Национальном музее в Белграде. Речь идет о четырех пейзажах и двух эскизах костюмов для спектакля «Снегурочка».

Напомним, достичь соглашения по обмену удалось после визита президента России Владимира Путина в Белград. Разговоры о возвращении ценностей велись долгое время, но официальным решением были закреплены лишь в 2019 году.

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