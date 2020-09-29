В Петербурге открылась выставка «Плоды» на Императорском фарфоровом заводе

Любители изделий из фарфора начиная со вторника, 29 сентября, смогут полюбоваться работами мастеров на новой выставке «Плоды» в Галерее современного искусства на территории завода.

На экспозиции будут выставлены работы современных деятелей искусства. Некоторые работы сделаны специально для выставки и увидеть их посетителям предстоит впервые. Отмечается, что мероприятие приурочили к нескольким знаковым датам — 300-летию изобретателя русского фарфора Дмитрия Виноградова и дню рождения Императорского завода. Предприятие в 2020 году отмечает свое 276-летие. Об этом сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

Помимо готовых работ из фарфора, посетители выставки смогут увидеть как выглядели рисунки эскизов. Их мастера готовили во время ограничительных мер по коронавирусу, а позднее реализовали в керамике.

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