Выставка «Райский сад» в особняке Трубецких-Нарышкиных собрала аншлаг

В особняке Трубецких-Нарышкиных в Северной столице состоялось долгожданное модное событие — торжественное открытие выставки «Райский сад», на котором присутствовало свыше двухсот гостей.

Поклонникам высокой моды представили новинки российских брендов, выпускающих линию Haute Couture. Главной звездой светского мероприятия стал легендарный отечественный кутюрье Валентин Юдашкин, который презентовал две новых коллекции — Valentin Yudashkin Haute Couture и детскую Yudashkin Kids, пишет «Мойка78«.

Кроме того, в «Райском саду» приняла участие модельер Анна Овчинникова, глава старейшего петербургского Модного дома Анны Овчинниковой. Она продемонстрировала свою коллекцию «Ящик Пандоры», которая впервые увидела свет в ресторане «Ель», сразу после снятия коронавирусных ограничений. Кроме того, презентовал свои наряды молодой дизайнерский бренд Mary & Michel, который, тем не менее, уже успел стать популярным.