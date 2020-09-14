В Музее городской скульптуры с 14 сентября открылась выставка традиционной японской керамики

В Петербурге с понедельника, 14 сентября, в Новом выставочном зале Музея городской скульптуры работает выставка японской керамики якисимэ.

Как сообщает пресс-служба культурного учреждения, выставка «Керамика Якисимэ: метаморфозы земли» посвящена одному из древних способов производства такого изделия. Керамика якисимэ представляет собой неглазурованные предметы из глины, которые обжигают в специальных печах «ана гама». Узор на предметах образуется при попадании золы на поверхность.

Петербуржцы и гости города смогут увидеть на выставке более сотни экспонатов, среди которых: традиционные предметы для чайной церемонии, столовые приборы и другие произведения искусства, которые были созданы современными японскими художниками.

Выставка будет открыта для посещения до 11 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кунсткамере открылась выставка о жизни музея в годы ВОВ.