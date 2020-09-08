В Кунсткамере открылась выставка о жизни музея в годы ВОВ

Старейший музей России открыл выставку «Кунсткамера в годы Великой Отечественной войны. К 75-летию Победы». На ней представили блокадные письма и снимки, фотографии с Тегеранской конференции «большой тройки» и предметы из этнографической экспедиции в 1942 году.

Как сообщают «Санкт-Петербургские ведомости«, этот проект хотели организовать в мае, однако коронавирусная пандемия внесла изменения в планы музея. На выставке можно узнать трогательные истории музейщиков, которые воевали с фашизмом. Некоторые из них с оружием в руках, а другие боролись за сохранение коллекций в блокадном Ленинграде.

Куратор выставки Людмила Худякова рассказала, что к мероприятию она готовила материалы из архива Кунсткамеры и научных отделов, а также у наследников Музея антропологии и этнографии, который в военные годы являлся частью Института этнографии АН СССР. Большинство предметов будут представлены для зрителей впервые.

Петербуржцам и гостям города покажут осколок боеприпаса, извлеченный из стены здания музей, том Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона 1897 года издания с дырой от снаряда и многие другие предметы, ставшие немыми свидетелями блокады.

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