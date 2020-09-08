Историки опровергли легенду о завозе кошек в Ленинград после блокады

Ученые не нашли информации о завозе кошек в Ленинград после блокады. Фото: unsplash

Ученые не нашли информации о завозе кошек в Ленинград после блокады. Фото: unsplash

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, что истории о том, что якобы после блокады в Ленинград массово завозили кошек, являются вымыслом.

Как сообщают «Санкт-Петербургские ведомости«, ученые исследовали официальные документы, дневники и письма времен войны, а также воспоминания жителей блокадного Ленинграда.

Профессора университета Владимир Пянкевич и Олег Пленков, а также исследовательница Татьяна Сохор узнали, что в письмах, которые строго контролировались военной цензурой, ленинградцы говорили о домашних питомцах как о сельхоз животных.

«Всё благополучно. Теленка Арку съели», «С грустью должна тебе сообщить, что та курочка, которую ты мне оставила в наследство, — Горжетка — заколота и съедена», — писали блокадники.

Однако адресаты понимали, что эти клички принадлежат домашним собакам и кошкам. Но о голоде, из-за которого людям приходилось есть питомцев, не должны были узнать на «большой земле».

Бродячие кошки и собаки начали исчезать с улиц Ленинграда осенью 1941 года, а уже зимой в городе не осталось и домашних питомцев. За несколько месяцев цена на кошек подскочила с с 40-60 рублей до 250 рублей.

При этом петербургские ученые не нашли каких-либо документов, подтверждающий миф, что в Ленинград завезли целый эшелон кошек с востока страны, поскольку в городе начались проблемы с крысами.

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