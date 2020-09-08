На Пискаревском кладбище вспомнили жертв блокады Ленинграда

На Пискаревском кладбище вспомнили жертв блокады Ленинграда
Пискаревское кладбище. Фото: gov.spb.ru

Во вторник, 8 сентября, прошла торжественная церемония возложения цветов к монументу Родина-Мать.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в день памяти жертв блокады Ленинграда лично приехал на Пискаревское кладбище. Также, память погибших в страшные годы войны почтили полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, члены правительства Северной столицы и делегации из других областей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Беглов и Макаров в своем обращении к жителям города на Неве напомнили, что оборона Ленинграда является примером мужества и любви к Родине для всего мира.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и завершилась 27 января 1944. Почти 900 дней жители Ленинграда боролись с фашистскими захватчиками и отстаивали город. Ленинградцы проявили невероятное мужество и дали отпор противнику. Память о героях никогда не будет забыта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для ветеранов в Петербурге сделают бесплатный проезд 8 сентября.

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