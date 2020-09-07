Для ветеранов в Петербурге сделают бесплатный проезд 8 сентября

Для ветеранов в Петербурге сделают бесплатный проезд 8 сентября

В Северной столице в День памяти жертв блокады, 8 сентября, организуют бесплатный проезд в общественном транспорте. Льготы будут распространяться на инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Как сообщили в петербургском комитете по транспорту, пассажиры, которые попадают под эти категории, могут проехать бесплатно только на «социальных» маршрутах и в метрополитене. Для получения бесплатного билета необходимо будет предъявить документ.

В ведомстве отметили, что бесплатный проезд предоставят вне зависимости от гражданства и места жительства льготника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что льготникам в Петербурге восстановят проездные. Ресурс восстановится у билетов, которые действовали с 28 марта по 31 мая.