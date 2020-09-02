Льготникам в Петербурге восстановят проездные 

Льготникам в Петербурге восстановят проездные 
В Петербурге восстанавливают ресурсы проездных. Фото: Baltphoto

В Петербурге возобновили автоматизированный режим восстановления ресурсов проездных билетов.

Об этом в среду, 2 сентября, сообщает комитет по транспорту. Уточняется, что автоматически восстанавливаться ресурс будет у проездных билетов, которые были куплены до 28 марта этого года.

Ресурс восстановится у билетов, которые действовали с 28 марта по 31 мая. Будут активированы льготные месячные билеты, а также месячные билеты для проезда в метро и единые проездные билеты на все виды транспорта.

Билет не восстановятся у тех льготников, которым выдавался безденежный проезд.

В ведомстве уточнили, что нельготные билеты восстановят, если во время ограничений пассажир не совершил ни одной поездки.

Ресурс билета можно восстановить, приложив его к считывающему устройству в автоматах по продаже проездных, в кассах или в устройствах по проверке билетов.

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