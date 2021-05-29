В Ленобласти мужчин, подозреваемых в стрельбе в ребенка, отпустили: они не причастны

Подозрения не подтвердились, поэтому расследование уголовного продолжается.

В Ленинградской области полицейские отпустили двух мужчин, отца и сына, которых подозревали в стрельбе в ребенка в Кингисеппе. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что инцидент произошел 4 апреля 2021 года в Кингисеппе на Октябрьской улице. Там неизвестный выстрелил в 10-летнего ребенка – пуля угодила в пулю. Школьника госпитализировали, врачи диагностировали ранение мягких тканей шеи инородным телом.

Позже были задержаны два местных жителя, у которых нашли пистолет и 11 патронов. В отношении них возбудили уголовное дело, мужчин подозревали в покушении на убийство.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК выясняет обстоятельствах ранения мальчика на детской площадке в городе Кингисепп.