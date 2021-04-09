Следствие обращается к гражданам, обладающим информацией об обстоятельствах ранения мальчика на детской площадке в городе Кингисепп

Следствие обращается к гражданам, обладающим информацией об обстоятельствах ранения мальчика на детской площадке в Кингисеппе. Фото: pixabay

Следствие обращается к гражданам, обладающим информацией об обстоятельствах ранения мальчика на детской площадке в Кингисеппе. Фото: pixabay

Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела о мальчике, которому выстрелили в шею на детской площадке Кингесеппа. Это произошло 4 апреля на улице Октябрьской.

Сейчас полиция проводит расследование и розыск, направленных на установление человека, совершившего преступление.

Полиция обращается ко всем гражданам, кто 4 апреля 2021 года находился в парке Романовка Кингисеппа, видел людей с оружием или знает какую-либо важную информацию. Сообщать её и обращаться нужно по телефону: +7(812) 492-01-58

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прооперировали раненного в Кингисеппе мальчика.