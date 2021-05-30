Экс-возлюбленный Бузовой Манукян объяснил, почему решил стать ведущим «Дома-2»

Экс-возлюбленный Бузовой Манукян объяснил, почему решил стать ведущим «Дома-2»
Давид Манукян. Фото: скриншот instagram

Он заверил, что ему все равно, как на его новую работу отреагирует артистка.

Бывший возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой Давид Манукян рассказал, почему захотел стать ведущим «Дома-2» на телеканале «Ю». Своим комментарием он поделился с каналом «Муз-ТВ».

Манукян объяснил, что все произошло неожиданно, но он не стал отказываться, так как давно хотел попробовать себя в новой роли. Блогер добавил, что всегда стремится к новым целям. Дава подчеркнул, что ему неинтересно, какова будет реакция Бузовой, которая стала известна благодаря проекту.

«Мне неинтересно то, как она будет реагировать. Для меня это в первую очередь работа, за которую получаю деньги. И я не собираюсь от этого отказываться»,

— добавил Манукян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян поделился секретом заработка больших денег.

давид манукян дом-2 ольга бузова


 

Новости партнеров
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-возлюбленный Бузовой Манукян объяснил, почему решил стать ведущим «Дома-2»
Покойного Олега Табакова обвинили в сексуальных домогательствах
СМИ: актриса шоу «Comedy Woman» Марина Федункив передвигается при помощи костылей
В Британии убеждены, что у коронавируса лабораторное происхождение
Врачи рассказали, как избежать болезней летом
Дзюба ошибся: «Челси» второй раз выиграл Лигу чемпионов
Премьер Британии тайно женился: в СМИ писали, что свадьба запланирована на ...
В результате стрельбы в Майами пострадали семь человек