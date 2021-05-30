Прокуратура заинтересовалась делом о травмировании девочки на батуте в ТК Волхова

Прокуратура заинтересовалась делом о травмировании девочки на батуте в ТК Волхова
Ребенок получил травму на батуте. Фото: pixabay.com

Прокуратура проводит проверку после травмирования 11-летней девочки на батуте в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, девочка была в игровой зоне семейного парка «Роджерс парк» с одноклассниками.

Инцидент произошел 28 мая в одном из торговых комплексов города Волхов. Там девочка прыгала на батуте и в какой-то момент упала. В результате ребенок получила перелом руки, ей потребовалась медицинская помощь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти мужчин, подозреваемых в стрельбе в ребенка, отпустили: они не причастны.

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