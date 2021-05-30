При взрыве батута в Барнауле пострадали дети

При взрыве батута в Барнауле пострадали дети
Следователи проводят проверку. Фото : Следственный Комитет РФ

В Барнауле взорвался батут, на котором играли дети.

Инцидент произошел 30 мая в районе Докучаево возле одного из торговых центров.

Следователи проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В соцсетях пишут, что двух девочек отбросило на трамвайные рельсы.

Два ребенка пострадали в результате происшествия, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из торговых комплексов города Волхов. Там девочка прыгала на батуте и в какой-то момент упала. В результате ребенок получила перелом руки, ей потребовалась медицинская помощь.

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