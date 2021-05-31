Россельхознадзор осмотрел в Пулково карликового козла, овцу и барана

В петербургском аэропорту Пулково прошел ветеринарный контроль карликовых козла, овцы и барана.

Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы в грузовом терминале Пулково проверили здоровье карликовых камерунского козла, французских овцы и барана, а также документацию на них.

Животных самолетом отправил житель Ленинградской области. Нарушений при ветеринарном контроле не нашли. Питомцы успешно отправились к получателю — в красноярский парк флоры и фауны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил 20 тонн мате в Большом порту Петербурга. Партия весом 20 тонн прибыла в Большой порт города из Аргентины.