Россельхознадзор осмотрел в Пулково карликового козла, овцу и барана

Россельхознадзор осмотрел в Пулково карликового козла, овцу и барана
Животные прошли ветеринарный контроль. Фото: Управление Россельхознадзора по СЗФО

В петербургском аэропорту Пулково прошел ветеринарный контроль карликовых козла, овцы и барана.

Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы в грузовом терминале Пулково проверили здоровье карликовых камерунского козла, французских овцы и барана, а также документацию на них.

Животных самолетом отправил житель Ленинградской области. Нарушений при ветеринарном контроле не нашли. Питомцы успешно отправились к получателю — в красноярский парк флоры и фауны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил 20 тонн мате в Большом порту Петербурга. Партия весом 20 тонн прибыла в Большой порт города из Аргентины.

ветеринарный контроль новости СПб пулково Россельхознадзор


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россельхознадзор осмотрел в Пулково карликового козла, овцу и барана
Ударивший Тюльпанову Евгений, обвинил ее в драке
Под Литейным мостом обрушилась часть облицовки тоннеля
Финский журналист попал в больницу после драки в гей-клубе Петербурга
В Шушарах мужчина вышел во двор бороться с нарушителями тишины, ...
Россияне столкнутся с изменениями получения шенгенской визы
Из Петербурга открываются пассажирские рейсы на самолетах Superjet 100 ...
Возможность появления COVID-26 и COVID-32 оценил ученый