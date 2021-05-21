Россельхознадзор проверил 20 тонн мате в Большом порту Петербурга

Инспекторы управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль крупной партии мате – южноамериканского чая.

Партия весом 20 тонн прибыла в Большой порт города из Аргентины. Груз был отправлен компанией из расположенной на северо-востоке страны провинции Мисьонес и следовал в адрес петербургского предприятия, занимающегося оптовой торговлей.

Как сообщила пресс-служба управления ведомства, в ходе проверки инспекторы не выявили нарушений, выпуск продукции на территорию России разрешен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала года Управление Россельхознадзора оформило документы на экспорт из Санкт-Петербурга в США более 2, 2 тыс. тонн мороженого.