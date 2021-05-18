С начала года Управление Россельхознадзора оформило документы на экспорт из Санкт-Петербурга в США более 2, 2 тыс. тонн мороженого

С 1 января 2021 г. должностные лица Управления Россельхознадзора оформили экспортные документы на 259 партий мороженого общим весом более 2,2 тыс. тонн. Вся продукция направлялась в Соединённые Штаты Америки.
Сотрудники Управления подтвердили соответствие всех партий ветеринарным требованиям страны-получателя, после чего мороженое было допущено к дальнейшему следованию.
Экспорт мороженого из Санкт-Петербурга за прошедшие месяцы 2021 г. почти достиг объёма, зафиксированного за весь 2020 г. В прошлом году из Санкт-Петербурга экспортировали 272 партии общим весом более 2,3 тыс. тонн.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне могут побить 10-летний рекорд по потреблению мороженого. По итогам этого года объем потребления мороженого в России должен увеличиться на 1% и составить рекордные за последнее десятилетие 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения.