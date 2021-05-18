С начала года Управление Россельхознадзора оформило документы на экспорт из Санкт-Петербурга в США более 2, 2 тыс. тонн мороженого

С начала года Управление Россельхознадзора оформило документы на экспорт из Санкт-Петербурга в США более 2, 2 тыс. тонн мороженого
Экспорт мороженого из Санкт-Петербурга за прошедшие месяцы 2021 г. почти достиг объёма, зафиксированного за весь 2020 г. Фото: pixabay.com

С 1 января 2021 г. должностные лица Управления Россельхознадзора оформили экспортные документы на 259 партий мороженого общим весом более 2,2 тыс. тонн. Вся продукция направлялась в Соединённые Штаты Америки.

Сотрудники Управления подтвердили соответствие всех партий ветеринарным требованиям страны-получателя, после чего мороженое было допущено к дальнейшему следованию.

Экспорт мороженого из Санкт-Петербурга за прошедшие месяцы 2021 г. почти достиг объёма, зафиксированного за весь 2020 г. В прошлом году из Санкт-Петербурга экспортировали 272 партии общим весом более 2,3 тыс. тонн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне могут побить 10-летний рекорд по потреблению мороженого. По итогам этого года объем потребления мороженого в России должен увеличиться на 1% и составить рекордные за последнее десятилетие 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения.

мороженное новости СПб Россельхознадзор санкт-петербург США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Открылся Санкт-Петербургский международный юридический форум
БАДы за сотни тысяч рублей и крупные инвестиции в несуществующие компании: ...
Пенсионер открыл стрельбу по соседу и его машине в Петербурге
С начала года Управление Россельхознадзора оформило документы на экспорт из ...
В Петербурге пресекли деятельность интернет-магазина, продававшего наркотики
В Петербурге задержали наркосбытчика, у которого изъяли 63 свертка с наркотиками
От коронавируса скончались еще 43 петербуржца
Неизвестный не давал петербурженке выйти из квартиры, угрожая сигнальным ...