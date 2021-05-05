Россияне могут побить 10-летний рекорд по потреблению мороженого

В этом году российские производители выпустят на 3% больше мороженого, чем в 2020-м. Фото: Pixabay

В этом году российские производители выпустят на 3% больше мороженого, чем в 2020-м. Фото: Pixabay

Эксперты предсказали россиянам рекордное за последние 10 лет потребление мороженого в 2021 году.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Россельхозбанк, по итогам этого года объем потребления мороженого в России должен увеличиться на 1% и составить рекордные за последнее десятилетие 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения.

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в этом году российские производители выпустят на 3% больше мороженого, чем в 2020-м. В результате этого годовой объем выпуска мороженого достигнет 463 тысяч тонн.

Эксперты связывают это с самоизоляцией. «Так, в 2020 году выросли продажи мультипорционных форматов, рассчитанных на несколько человек. Кроме того, мороженое стали больше есть дома, заказывая доставку через интернет», — заявил руководитель Центра Андрей Дальнов.

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