В России резко вырос спрос на наличные

Объем наличных, поступивших в обращение через российские банки, в апреле вырос почти на 367 млрд рублей.

Как сообщает РБК, ссылаясь на данные Центробанка, с начала года это самый резкий отток средств в наличность, сейчас показатели апреля можно сопоставить с показателями июня 2020 года, когда в стране снимали ограничения после первой волны пандемии. Тогда объем наличных составил 391,8 млрд рублей.

Эксперты считают, что рост объема наличных связан с длительными майскими выходными и общей неопределенностью в экономике из-за внешнеполитических рисков.

Кроме того, спрос на наличные мог подняться после резолюции Европарламента, в которой был призыв отключить Россию от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле надеются остановить падение доходов россиян в 2021 году.