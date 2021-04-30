В Кремле надеются остановить падение доходов россиян в 2021 году

Песков отметил, что многие страны столкнулись с большими проблемами в связи с пандемией коронавируса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает остановить падение доходов россиян в ближайшее время – уже в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что доходы упали на фоне экономического кризиса, который произошел из-за пандемии коронавируса. Песков добавил, что во многих странах ситуация хуже, у Кремля тем временем все под контролем.

«И мы не можем быть свободными от этих негативных последствий. Меры, которые активно и энергично принимает руководство страны, позволяют минимизировать негативные последствия этого кризиса, но полностью избавить нас от этого, к сожалению, эти меры не могут»,

— объяснил Песков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов рассказал о падении доходов города из-за пандемии.