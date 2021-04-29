Беглов рассказал о падении доходов города из-за пандемии

Он отметил, что состояние городской экономики, несмотря на это, позволяет реализовать значимые проекты.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о пандемии доходов города в связи с пандемией коронавируса. В начале пандемии они сократились на 15%, то к концу 2020 года падение составило 4,5%. Об этом он заявил в программе «Петербург. Новый взгляд» телеканала 78.

Политик рассказал, что пандемия не стала причиной остановки ни одного крупного промышленного предприятия или стройки. Благодаря этому удалось сохранить большую часть дохода, так как половину налогов, которые идут в бюджет, дает именно промышленность.

Также в город вкладываются инвесторы – компания Хендэ собирается открывать в Петербурге свой первый завод.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин заявил о преодолении самой острой фазы пандемии в России. Премьер-министр также отметил, что коронавирус перестанет распространяться после того, как у населения выработается коллективный иммунитет.