Мишустин заявил о преодолении самой острой фазы пандемии в России

Россия преодолела самый острый этап пандемии коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

На встрече с депутатами «Единой России» он отметил, что такому результату поспособствовали решения, за принятие которых отвечают депутаты Госдумы РФ.

Как сообщил ТАСС, Мишустин подчеркнул, что наиболее сложная часть эпидемии была в прошлом году. Когда именно, он не уточнил.

Премье-министр также отметил, что коронавирус перестанет распространяться после того, как у населения выработается коллективный иммунитет.

Напомним, в Петербурге пока прививку сделали 537 тыс. человек. Из них почти 400 тыс. завершили полный цикл вакцинации. В городе действуют 134 стационарных пункта на базе медицинских организаций. Дополнительно оборудованы 13 мобильных пунктов и работает 21 выездная бригада.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки выявили менее 8 тысяч случаев COVID впервые с сентября.