В России за сутки выявили менее 8 тысяч случаев COVID впервые с сентября

В России впервые с сентября выявили менее 8 тыс. новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезнь нашли 7 848 граждан РФ.

Об этом стало известно в среду, 28 апреля. Новых инфицированных выявили во всех 85 регионах страны. Общее число заражений с начала пандемии коронавирусной инфекции составило 4 787 273.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, последний раз меньше 8 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки в стране фиксировали 27 сентября.

Также за последние сутки в России от последствий новой болезни скончались 387 пациентов, побороть болезнь смогли 8 420 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре опровергли информацию о третьей волне коронавируса в России.