В Роспотребнадзоре опровергли информацию о третьей волне коронавируса в России

В метро стало намного меньше людей в масках. На улицах почти все без масок. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В метро стало намного меньше людей в масках. На улицах почти все без масок. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Информация о начале третьей волны COVID-19, появившаяся ранее в СМИ, не соответствует действительности, сообщает заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский радиостанции «Говорит Москва».

Он считает, что то просто подъем. Нужно соблюдать все установленные меры, чтобы подъем не перерос в волну. Покровский думает, что подъем можно объяснить пренебрежением мер и медленной вакцинацией.

В метро стало больше людей без масок. На улицах почти все без масок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Bloomberg сообщил о начале третьей волны COVID-19 в России. Как пишет агентство, в России снизился спрос на вакцинацию. Источники издания связывают это в том числе с «оптимистичными оценками властей и заявлениями о том, что «ситуация находится под контролем». С начала пандемии в России выявлено 4 787 273 случая коронавируса в 85 регионах.