Bloomberg сообщил о начале третьей волны COVID-19 в России

В России началась третья волна коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные неофициальной правительственной статистики и два осведомленных источника.

Как пишет агентство, в России снизился спрос на вакцинацию. Источники издания связывают это в том числе с «оптимистичными оценками властей и заявлениями о том, что «ситуация находится под контролем».

С начала пандемии в России выявлено 4 787 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 109 367 летальных исходов, выздоровели 4 411 098 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после прививки может возникнуть слабость, повышение температуры тела, болезненность в месте укола. Однако этот легкий дискомфорт не сравнится с вирусом и его последствиями.