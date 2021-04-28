Врач сравнил последствия от вакцинации и перенесенного коронавируса

Осложнения после вакцинации возникают крайне редко, а побочные реакции после нее не сравнятся с последствиями от перенесенного COVID-19. Об этом заявил врач Андрей Явися.

Директор ЧУЗ «Клиническая Больница «РЖД-Медицина» имени Семашко» рассказал, что после прививки может возникнуть слабость, повышение температуры тела, болезненность в месте укола. Однако этот легкий дискомфорт не сравнится с вирусом и его последствиями.

Как сообщили «РИА Новости», специалист отметил, что снижению риска осложнений способствует ведение здорового образа жизни в течение нескольких дней до и после введения вакцины, а также отказ от тяжелых физических нагрузок, отсутствие стресса, переохлаждений и перегрева.

Напомним, в Петербурге всего с начала прививочной кампании против коронавируса вакцинировали 538 558 человек. 391 418 из них завершили двухкомпонентный цикл. Пока в городе остается порядка 188 тыс. комплектов вакцины.

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