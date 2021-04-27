Голикова: мутировавшие штаммы COVID выявили в 54 регионах России

Татьяна Голикова заявила, что ситуация с их распространением находится под контролем. Фото: kremlin.ru

Татьяна Голикова заявила, что ситуация с их распространением находится под контролем. Фото: kremlin.ru

В 54 регионах России были обнаружены мутировавшие штаммы коронавирусной инфекции. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

По ее словам, ситуация с распространением новых штаммов COVID-19 находится под особым контролем.

Как сообщил ТАСС, Голикова отметила, что больше всего случаев инфицирования было выявлено с британским штаммом вируса. Его обнаружили в 48 регионах РФ.

Также она сообщила о выявлении в 11 регионах страны случаев южноафриканского штамма. Еще 22 региона России имеют случаи иных мутаций COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ сообщила о мягком снижении заболеваемости COVID в России.