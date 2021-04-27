ВОЗ сообщила о мягком снижении заболеваемости COVID в России

В стране регистрируется более 8 тысяч заболевших каждый день. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В стране регистрируется более 8 тысяч заболевших каждый день. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В России происходит «мягкое снижение» заболеваемости COVID-19, но не во всех регионах. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, что страна находится на плато или на мягком снижении, однако такая положительная динамика отмечается не во всех регионах.

Вуйнович также напомнила в интервью телеканалу «Россия-24», что самым надежным способом защиты от инфекции сейчас выступает вакцинация.

Напомним, лидером по заболеваемости среди регионов РФ остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 2 098 человек. Следом идет Петербург – 700 новых кови-пациентов. На третьем месте, находится Московская область, в которой за сутки заболели 592 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации в период с 19 по 25 апреля.