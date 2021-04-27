Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации в период с 19 по 25 апреля

При появлении симптомов ОРВИ следует сразу же сдать тест на коронавирус. Фото: Pixabay

При появлении симптомов ОРВИ следует сразу же сдать тест на коронавирус. Фото: Pixabay

На сегодняшний день в Северной столице заболеваемость гриппом и другими вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Петербургу.

В период с 19 по 25 апреля зафиксировано снижение заболеваемости людей всех возрастных групп.

Показатели заболеваемости, как всего населения, так и во всех возрастных группах оказались ниже недельных эпидемических порогов.

Так заболевание всего населения снизилось на 13,7%.

При этом взрослое население на 21,5%.

Дети до двух лет на 35,6%, а детей от 3 до 6 лет на 35,1%, более старший возраст от 7 до 14 лет снизился на 30,2%.

Стоит отметить, что количество госпитализированных больных ниже на 16,2%, если сравнивать с предыдущей неделей.

Заболеваемость вызвана в основном респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Также случаев гриппа не выявлено.

Отмечается , что групповых заболеваний ОРВИ зарегистрировано не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые предупредили о повышенном риске смерти для перенесших коронавирус.