Ученые предупредили о повышенном риске смерти для перенесших коронавирус

Угроза смерти усиливается в зависимости от тяжести заболевания. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Угроза смерти усиливается в зависимости от тяжести заболевания. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В течение шести месяцев после диагностирования COVID-19 пациенты подвергаются наивысшему риску смертности. К такому выводу пришли американские исследователи.

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе проанализировали данные 87 тыс. человек, перенесших новый вирус, и 5 млн человек из контрольной группы.

Как сообщили в журнале Nature, выяснилось, что опасность сохраняется даже после отрицательных результатов ковид-тестов. Так, у ковид-пациентов в первые полгода риск смертности увеличивается до 60% по сравнению со средними показателями среди населения.

Опасность такого затяжного эффекта в том, что он может поражать практически все системы органов в организме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый штамм коронавируса мог зародиться в Петербурге.