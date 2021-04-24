Российские ученые считают, что новый штамм коронавируса мог зародиться в Петербурге

Российские ученые считают, что новый штамм коронавируса мог зародиться в Петербурге
Предположительно, это первый штамм коронавируса, появившийся в России. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера уверены, что новый штамм COVID-19 мог появиться в Северной столице, сообщает заместитель директора НИИ Владимир Дедков.

Он считает, что новый штамм был обнаружен специалистами НИИ Пастера около месяца назад. Предположительно, это первый штамм коронавируса, появившийся в России.

О последствиях такой мутации эксперты пока не могут что-то сказать. Нужно хорошо изучить этот штамм. Дедков считает, что петербургский штамм коронавируса может быть опаснее и в то же время мягче других.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 689 новых случая коронавируса. В России за сутки зафиксировано 8 828 новых случая коронавируса в 82 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 399 летальных исходов.

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