В Петербурге зафиксировано 689 новых случая коронавируса

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлен 689 случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 24 апреля.

В России за сутки зафиксировано 8 828 новых случая коронавируса в 82 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 399 летальных исходов. При этом 9 254 человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 753 789 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 107 900 летальных исходов, выздоровели 380 468 человек.

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