Стало известно, как будет выглядеть петербургская «СКА Арена»

Стало известно, как будет выглядеть петербургская &#171;СКА Арена&#187;
Проект Coop Himmelblau (Австрия) / Фото: «СКА Арена»

Победителем конкурса на строительство петербургского ледового дворца «СКА Арена» стало австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au.

Жюри конкурса несколько месяцев изучало работы архитекторов из России, США, Финляндии и Австрии. В итоге победили последние. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Австрийцы подготовили окончательный проект будущего ледового дворца «СКА Арена». Стадион в 2023 году планирует принять матчи чемпионата мира по хоккею.

Конкурс организовали инвестор строительства ООО «СКА Арена» и генеральный проектировщик стадиона ООО «Горка».

Напомним, что предварительную стоимость проекта оценили в 25 млрд рублей. При этом Смольный готов выделить из городского бюджета не больше 10 млрд рублей. Строительство комплекса должны завершить осенью 2022 года.

Проектировщики уже начали работать с победителями конкурса и производителями металлоконструкций, которые потребуются для строительства фасада и кровли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты одобрили проект СКА Арены в Петербурге.

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