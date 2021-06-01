Стало известно, как будет выглядеть петербургская «СКА Арена»

Победителем конкурса на строительство петербургского ледового дворца «СКА Арена» стало австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au.
Жюри конкурса несколько месяцев изучало работы архитекторов из России, США, Финляндии и Австрии. В итоге победили последние. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.
Австрийцы подготовили окончательный проект будущего ледового дворца «СКА Арена». Стадион в 2023 году планирует принять матчи чемпионата мира по хоккею.
Конкурс организовали инвестор строительства ООО «СКА Арена» и генеральный проектировщик стадиона ООО «Горка».
Напомним, что предварительную стоимость проекта оценили в 25 млрд рублей. При этом Смольный готов выделить из городского бюджета не больше 10 млрд рублей. Строительство комплекса должны завершить осенью 2022 года.
Проектировщики уже начали работать с победителями конкурса и производителями металлоконструкций, которые потребуются для строительства фасада и кровли.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты одобрили проект СКА Арены в Петербурге.