ВОЗ одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала китайскую вакцину от COVID-19 Sinovac для экстренного применения в мире.

Об этом сообщает сегодня женевская штаб-квартира ВОЗ. Так она предоставляет странам, фондам заверения, что вакцина отвечает международным стандартам безопасности.

Sinovac производится фармацевтической компанией в Пекине. Гендиректор ВОЗ призывает производителей участвовать в механизме COVAX, делиться своими открытиями и данными, для того, чтобы победить COVID-19.

Включение Sinovac даёт возможность странам ускорить свои внутренние процедуры по одобрению импорта и применения вакцин против COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире количество заболевших коронавирусом перевалило за 170 млн. Во всем мире продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения коронавирусом.