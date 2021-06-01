В мире количество заболевших коронавирусом перевалило за 170 млн

Во всем мире продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. Наличие ковид-19 выявили уже почти у 171 млн человек.

По данным SCMP на вторник, 1 июня, на всей планете новой коронавирусной инфекцией заразились 170 799 081 человек. При этом справиться с болезнью получилось у 108 243 020 пациентов. Умерли от коронавируса за все время 3 552 777 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 33 264 432 человек, на втором месте Индии — 28 175 044, затем идет Бразилия 16 545 554.

Россия занимает шестое место. В стране коронавирус подхватили 5 081 417 человек, умер 121 873 пациента.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Вектор» оценил риск новой пандемии из-за индийского штамма коронавируса.