«Вектор» оценил риск новой пандемии из-за индийского штамма коронавируса

«Вектор» оценил риск новой пандемии из-за индийского штамма коронавируса
«Вектор» оценил риск новой пандемии из-за индийского штамма коронавируса. Фото: Pixabay

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» не видят предпосылок для того, чтобы индийский штамм коронавируса стал причиной новой серьёзной пандемии.

Там отметили, что «при текущем уровне контроля за ситуацией «отсутствуют предпосылки к тому, чтобы индийский штамм стал причиной новой или более серьёзной пандемии», сообщает ТАСС.

По последним данным, с начала пандемии в России зафиксировано 5 071 917 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 121 501 летальный исход, выздоровели 4 684 585 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз. Проблемы с неврологической дисфункцией возникают более чем у 80 процентов пациентов, с COVID-19, а риск смерти с неврологическими осложнениями увеличивается в шесть раз.

"вектор" индийский штамм коронавирус


 

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