Названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз

Проблемы с неврологической дисфункцией возникают более чем у 80 процентов пациентов, с COVID-19, а риск смерти с неврологическими осложнениями увеличивается в шесть раз.

Быстро в период коронавируса стало известно, что у большого числа больных с COVID-19 развиваются неврологические заболевания, сообщает JAMA Network Open.

Ученые выяснили, что наличие у пациента неврологического состояния от заболеваний головного мозга до болезни Альцгеймера вдвое повышало риск развития неврологических заболеваний, связанных с коронавирусом. А любые неврологические симптомы коронавируса увеличивали риск смерти в шесть раз.