Названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз

Названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз
В период коронавируса стало известно, что у большого числа больных с COVID-19 развиваются неврологические заболевания Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Проблемы с неврологической дисфункцией возникают более чем у 80 процентов пациентов, с COVID-19, а риск смерти с неврологическими осложнениями увеличивается в шесть раз.

Быстро в период коронавируса стало известно, что у большого числа больных с COVID-19 развиваются неврологические заболевания, сообщает JAMA Network Open.

Ученые выяснили, что наличие у пациента неврологического состояния от заболеваний головного мозга до болезни Альцгеймера вдвое повышало риск развития неврологических заболеваний, связанных с коронавирусом. А любые неврологические симптомы коронавируса увеличивали риск смерти в шесть раз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция отменит обязательные тесты на COVID для туристов из 16 стран. России в соответствующем списке не оказалось. 7 мая власти Турции решили ужесточить уже действующий локдаун для местных жителей.
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