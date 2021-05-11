Названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз

Проблемы с неврологической дисфункцией возникают более чем у 80 процентов пациентов, с COVID-19, а риск смерти с неврологическими осложнениями увеличивается в шесть раз.
Быстро в период коронавируса стало известно, что у большого числа больных с COVID-19 развиваются неврологические заболевания, сообщает JAMA Network Open.
Ученые выяснили, что наличие у пациента неврологического состояния от заболеваний головного мозга до болезни Альцгеймера вдвое повышало риск развития неврологических заболеваний, связанных с коронавирусом. А любые неврологические симптомы коронавируса увеличивали риск смерти в шесть раз.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция отменит обязательные тесты на COVID для туристов из 16 стран. России в соответствующем списке не оказалось. 7 мая власти Турции решили ужесточить уже действующий локдаун для местных жителей.