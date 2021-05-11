Турция отменит обязательные тесты на COVID для туристов из 16 стран

Власти Турции с 15 мая отменят требование о ПЦР-тестах на COVID-19 для туристов из 16 стран.

Об этом стало известно во вторник, 11 мая. России в соответствующем списке не оказалось.

Как сообщило агентство Anadolou со ссылкой на министерство здравоохранения страны, предъявлять ПЦР-тест не обязаны туристы из Украины, Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Израиля, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Напомним, 7 мая власти Турции решили ужесточить уже действующий локдаун для местных жителей.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпании до 1 июня вывезут из Турции всех российских туристов.