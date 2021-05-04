В Турции ужесточают локдаун из-за коронавируса

С 7 мая в магазинах Турции будут продавать только продовольственные продукты, корма для животных и бытовую химию. Фото: pixabay

С 7 мая в магазинах Турции будут продавать только продовольственные продукты, корма для животных и бытовую химию. Фото: pixabay

Власти Турции решили ужесточить уже действующий локдаун. Дополнительные ограничения вводятся с 7 мая.

Строгий локдаун был введен в Турции в связи с активным ростом заболеваемости коронавирусом среди граждан. Сейчас местным жителям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости, можно лишь сходить за продуктами и лекарствами, выгулять собаку, выбросить мусор и сходить в больницу. Однако с седьмого числа карантин решили ужесточить еще сильнее.

С 7 мая в магазинах Турции будут продавать только продовольственные продукты, корма для животных и бытовую химию. Алкоголь, посуду, одежду и прочие предметы не первой необходимости вновь будут продаваться только после отмены ограничений, с 17 мая.

На туристов ограничения не распространяются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция готова возобновить авиасообщение с Россией.