Турция готова возобновить авиасообщение с Россией

Турция заявила о готовности вновь открыть границы с Россией. Возможной датой возобновления авиасообщения называют 1 июня. Об этом во вторник, 4 мая, заявил посол Турции в России Мехмет Самсар, пишет ТАСС.

По его словам, прививочная кампания и введение локдауна нужны были для того, чтобы в короткие сроки стабилизировать заболеваемость COVID-19 и эпидемическую ситуацию к летнему сезону.

Посол отметил, что власти уже начали получать «положительные сигналы» об этом. Количество заболевших в период с 15 апреля по 3 мая снизилось с 61,4 до 24,7 тыс. человек. Ожидается, что это число продолжит сокращаться.

«Чтобы возобновить полеты с 1 июня и принять наших российских друзей в самых безопасных условиях в течение летнего сезона, мы в настоящий момент продолжаем контакты с соответствующими российскими инстанциями на всех уровнях», — заявил Самсар.

Также Турция предложила России провести во второй половине мая заседание российско-турецкой экспертной подгруппы, чтобы российская сторона убедилась в результатах принятых Анкарой мер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия завершила вывоз организованных туристов из Турции и Танзании.